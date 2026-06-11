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Tay súng Nga thiện xạ, dùng súng AK bắn hạ nhiều UAV của Ukraine

Binh sĩ Nga thể hiện khả năng thiện xạ, dùng súng tiểu liên AK bắn hạ nhiều UAV FPV của Ukraine.
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