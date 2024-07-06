Video
video cùng chuyên mục

Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2024, Lamine Yamal lập kỷ lục mới

Thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal đã xác lập thêm một kỷ lục cho riêng mình sau màn tỏa sáng trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước Đức ở tứ kết Euro 2024.
Đọc thêm : Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2024, Lamine Yamal lập kỷ lục mới