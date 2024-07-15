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Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vô địch Euro 2024

Tây Ban Nha một lần nữa chứng tỏ sức mạnh khi đánh bại tuyển Anh ở trận chung kết Euro 2024 để có lần thứ 4 vô địch giải đấu lớn nhất châu Âu.
Đọc thêm : Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vô địch Euro 2024