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Tây Ban Nha là đội tuyển đầu tiên sở hữu nhẫn vô địch World Cup

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trực tiếp mang những chiếc nhẫn vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử giải đấu đến trao cho các nhà tân vô địch.
Đọc thêm : Tây Ban Nha là đội tuyển đầu tiên sở hữu nhẫn vô địch World Cup