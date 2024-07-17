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Tây Ban Nha có nguy cơ bị UEFA phạt sau khi vô địch Euro 2024

Đội tuyển Tây Ban Nha đang đối diện với lệnh cấm từ UEFA vì màn ăn mừng không phù hợp trong lễ mừng công sau khi giành chức vô địch Euro 2024.
Đọc thêm : Tây Ban Nha có nguy cơ bị UEFA phạt sau khi vô địch Euro 2024