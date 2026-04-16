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Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch phong tỏa bờ biển Iran

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch "phong tỏa 2.0", khóa cứng bờ biển Iran.
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