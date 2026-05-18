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Tàu hàng đâm vào xe buýt Thái Lan, 8 người chết

Cú đâm của tàu hàng vào xe buýt ở Bangkok, Thái Lan khiến ô tô bùng cháy như cầu lửa, làm 8 người thiệt mạng.
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