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Táo tợn trộm cả cây cầu 60 tấn đem đi bán phế liệu để lấy tiền

Cây cầu ở Nga bị đánh cắp đã được các tên trộm tháo dỡ mang đi bán phế liệu và thu về số tiền không nhỏ.
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