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Táo tợn đào hầm dài 3m, vào ngân hàng ở Ấn Độ lấy 1,8kg vàng

Những tên trộm đã vào được bên trong rồi mở hòm đựng lấy đi 1,8kg vàng mà không bị ai phát hiện.
Đọc thêm : Táo tợn đào hầm dài 3m, vào ngân hàng ở Ấn Độ lấy 1,8kg vàng