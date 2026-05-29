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Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm ở TPHCM

Nhiều hộ dân tại phường Gia Định (TPHCM) đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để kịp bàn giao mặt bằng phục vụ dự án công viên ven rạch Xuyên Tâm.
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