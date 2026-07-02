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Tăng Thanh Hà gây sốt khi tái xuất sau 13 năm

Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm, đóng Nam Phương Hoàng hậu trong phim "Hoàng hậu cuối cùng".
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