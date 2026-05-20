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Tang lễ đau buồn của 3 nạn nhân vụ án mạng ở Tây Ninh

Trong không khí đau buồn, nhiều người thân, hàng xóm đã đến chia buồn, tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đọc thêm : Tang lễ đau buồn của 3 nạn nhân vụ án mạng ở Tây Ninh