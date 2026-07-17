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Tăng cường xử lý chó thả rông, không rọ mõm ở TPHCM

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phòng, chống bệnh dại, UBND phường Dĩ An (TPHCM) tăng cường xử lý tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm trên địa bàn.
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