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Tăng cường huấn luyện để giảm tai nạn lao động

Theo ông Trần Văn Bích, doanh nghiệp tăng cường huấn luyện an toàn lao động sẽ giảm tai nạn lao động, giúp giảm áp lực quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
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