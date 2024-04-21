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Tận dụng vẻ ngoài giống tỷ phú, người đàn ông đổi đời trong vài năm

Anh Cagdas Halicilar, người Đức đã tận dụng vẻ ngoài giống tỷ phú Jeff Bezos để kiếm tiền và thu hút khán giả.
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