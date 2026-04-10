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Tạm giữ tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung người đàn ông trên đường

Công an xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô con có hành vi bóp cổ, hành hung người đàn ông trên đường.
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