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Tạm giữ người đàn ông đánh tới tấp nam sinh mặc áo shipper

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tạm giữ người đàn ông đánh nam sinh lớp 11 ở thành phố Vinh, để làm rõ vụ việc.
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