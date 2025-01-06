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Tạm giữ người đàn ông chặn đầu ô tô, đập nát kính chắn gió ở TPHCM

Chặn đường, cầm gạch đập bể kính chắn gió ô tô ở TPHCM, người đàn ông 37 tuổi bị Công an quận Tân Phú tạm giữ.
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