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Tạm giữ huấn luyện viên thể hình quật ngã CSGT ở Hà Nội

Bị ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Lam Anh không chấp hành, lao xe vào tổ công tác. Sau đó, đối tượng còn quật ngã một Thượng úy CSGT.
Đọc thêm : Tạm giữ huấn luyện viên thể hình quật ngã CSGT ở Hà Nội