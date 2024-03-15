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Tấm biển "ngõ không sợ vợ" ở Hà Nội bị gỡ sau khi gây sốt mạng xã hội

Tấm biển "ngõ không sợ vợ" ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị gỡ xuống sau vài ngày gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội.
Đọc thêm : Tấm biển "ngõ không sợ vợ" ở Hà Nội bị gỡ sau khi gây sốt mạng xã hội