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Tài xế xử lý “xuất thần” tránh va chạm trong đêm tối

Đèn pha lắp không đúng quy định của chiếc xe bồn đã làm lóa mắt tài xế chiếc xe đi cùng chiều, khiến người này không nhìn thấy chiếc ô tô ngay trước mặt.
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