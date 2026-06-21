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Tài xế xe khách lùi ẩu giữa đường, suýt cán trúng người đi xe máy phía sau

Tài xế chiếc xe khách đã bất ngờ dừng lại giữa đường, sau đó điều khiển xe đi lùi mà không quan sát, súy cán trúng một người đi xe máy ngay phía sau.
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