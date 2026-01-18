Video
Tài xế xe khách bị xử phạt vì vượt ẩu tại đoạn đường cấm vượt

Dù đoạn đường có vạch kẻ liền cấm vượt và có đông phương tiện, tài xế chiếc xe khách giường nằm vẫn liều lĩnh tăng tốc, lấn làn để vượt.
