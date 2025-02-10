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Tài xế xe Fortuner quyết không nhường đường xe cấp cứu vì "vướng" đèn đỏ

Trong lúc dừng đèn đỏ, ô tô Fortuner quyết không nhường đường cho xe cấp cứu dù xe ưu tiên liên tục hú còi xin đường.
Đọc thêm : Tài xế xe Fortuner quyết không nhường đường xe cấp cứu vì "vướng" đèn đỏ