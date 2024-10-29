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Tài xế xe container đi theo Google Maps, mắc kẹt dưới cầu vượt Ngã Tư Sở

Trình bày với CSGT, anh T. cho biết đã đi theo Google Maps, lạc vào đường Vành đai 2 trên cao, xuống nút giao Ngã Tư Sở và kẹt dưới gầm cầu vượt.
Đọc thêm : Tài xế xe container đi theo Google Maps, mắc kẹt dưới cầu vượt Ngã Tư Sở