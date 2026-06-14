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Tài xế xe con vượt ẩu còn thể hiện thái độ thách thức

Tài xế chiếc xe con lấy làn vượt ẩu ở đoạn đường hẹp, suýt gây ra tai nạn đối đầu với xe tải đi ngược chiều.
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