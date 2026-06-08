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Tài xế xe ben chuyển hướng ẩu, chèn ngã người đi xe máy

Tài xế chiếc xe ben đã có tình huống ẩu và không quan sát, tông ngã và suýt cán trúng một người di xe máy cùng chiều.
Đọc thêm : Xe ben chuyển hướng ẩu, suýt cán trúng người đi xe máy