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Tài xế xe ben bị xử phạt 35 triệu vì quay đầu trên cao tốc

Vì đi nhầm đường, tài xế chiếc xe ben đã có tình huống quay đầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, chắn ngang nhiều phương tiện trên đường.
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