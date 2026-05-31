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Tài xế xe bán tải chuyển hướng ẩu suýt gây tai nạn

Tài xế chiếc xe bán tải đã có tình huống chuyển hướng thiếu quan sát, suýt gây tai nạn cho một nữ sinh đi xe đạp điện cùng chiều.
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