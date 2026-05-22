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Tài xế TPHCM phải quay lại quốc lộ khi cao tốc đi Vũng Tàu chặn lối vào

Việc nhà chức trách chặn lối vào cao tốc từ đường Bưng Môn khiến nhiều tài xế từ TPHCM bức xúc vì mất lối đi thuận tiện về Vũng Tàu.
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