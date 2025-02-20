Video
video cùng chuyên mục

Tài xế tìm "ân nhân" xe tải dìu 20km đường đèo dày đặc sương mù ở Lào Cai

Về đến nhà an toàn, anh Tuấn Mạnh đăng bài lên mạng xã hội tìm kiếm "ân nhân" là tài xế xe tải đã dìu xe anh 20km đường đèo dày đặc sương mù ở Lào Cai.
Đọc thêm : Tài xế tìm "ân nhân" xe tải dìu 20km đường đèo dày đặc sương mù ở Lào Cai