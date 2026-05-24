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Tài xế thản nhiên đậu xe giữa đường gây bức xúc

Tài xế chiếc xe Mercedes-Benz đã thản nhiên đậu xe giữa đường, sau đó rời khỏi xe, bất chấp việc có phương tiện khác đang đi ngay sau, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.
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