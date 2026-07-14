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Tài xế taxi từ chối nhận tiền cước xe của mẹ con đi chạy thận

Biết hai hành khách đi xe có hoàn cảnh khó khăn, người mẹ phải chạy thận định kỳ, anh Thanh Tùng (Quảng Ninh) quyết định không nhận tiền cước taxi.
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