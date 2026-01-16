Video
Tài xế taxi ở TPHCM nhờ vợ phiên dịch tiếng Anh gây sốt

Để trao đổi với khách Tây, tài xế Duy Khương (sống ở TPHCM) nhờ vợ là chị Ngọc Huyền phiên dịch nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng.
