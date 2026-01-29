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Tài xế taxi khiến khách Tây ngỡ ngàng với lời chào như trên máy bay

Để tạo sự ấn tượng với khách, anh Luận Anh (lái taxi ở Hà Nội) đã chuẩn bị lời chào, lồng nhạc như trên máy bay.
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