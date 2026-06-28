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Tài xế taxi bị xử phạt vì độ đèn gây lóa mắt người đi đường

Dù đoạn đường khá thông thoáng, tài xế chiếc taxi vẫn liên tục nháy đèn công suất lớn làm lóa mắt người đi đường.
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