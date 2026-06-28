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Tài xế phanh “cháy lốp” để tránh xe bán tải chạy ẩu

Chiếc xe bán tải bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, buộc tài xế ô tô gắn camera hành trình phải phanh gấp để tránh xảy ra tai nạn.
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