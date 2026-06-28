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Tài xế phản ứng kịp thời, tránh em bé đi xe đạp sang đường không quan sát

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã có tình huống xử lý kịp thời, phanh gấp để tránh bé trai đạp xe sang đường thiếu quan sát.
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