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Tài xế ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội khai đạp nhầm chân ga

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, trong 18 nạn nhân của vụ tai nạn, 16 người đã có tiến triển tích cực về sức khỏe, 2 người còn lại đang trong tình trạng nguy hiểm.
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