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Tài xế ô tô quay đầu ẩu, tông ngã người đi xe máy

Tài xế chiếc ô tô đã có tình huống quay đầu thiếu quan sát, tông ngã người đi xe máy chạy cùng chiều.
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