Video
video cùng chuyên mục

Tài xế ô tô gây bức xúc vì thản nhiên dừng xe ngược chiều, ngay giữa đường

Tài xế chiếc Hyundai đã thản nhiên dừng xe giữa làn đường ngược chiều, sau đó rời đi như chỗ không người, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy bức xúc.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế ô tô thản nhiên dừng giữa đường ở làn ngược chiều