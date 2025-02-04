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Tài xế ô tô dừng xe, trải chiếu cho gia đình ăn cơm trên đường cao tốc

Trình bày với CSGT, tài xế V.A.T. cho biết, do tiện đường nên anh đã cho người nhà xuống trải chiếu ăn cơm ở đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Đọc thêm : Tài xế ô tô dừng xe, trải chiếu cho gia đình ăn cơm trên đường cao tốc