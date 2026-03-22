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Tài xế mở cửa xe thiếu quan sát gây tai nạn rồi nhanh chóng bỏ chạy

Trong khi dừng giữa đường để chở đèn đỏ, tài xế chiếc Mitsubishi Xpander đã mở cửa thiếu quan sát, đẩy một người đi xe máy va vào chiếc ô tô bên cạnh.
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