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Tài xế Lexus đánh tới tấp nam shipper ở Hà Nội gây phẫn nộ

Công an quận Tây Hồ đang điều tra nguyên nhân vụ xô xát giữa một tài xế ô tô với nam thanh niên giao hàng. Clip cho thấy nam shipper bị đánh tới tấp vào vùng đầu.
Đọc thêm : Tài xế Lexus đánh tới tấp nam shipper ở Hà Nội gây phẫn nộ