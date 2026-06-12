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Tài xế lái xe công nghệ gây sốt ở quán cà phê tại Hà Nội

Khi người tài xế bước lên sân khấu và cất tiếng, các khán giả ngồi bên dưới đều ồ lên ngạc nhiên vì chất giọng mộc mạc đầy nội lực.
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