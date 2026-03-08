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Tài xế đầu kéo nghi mất tập trung, suýt lao vào đám đông đang đưa tang

Dù đoàn người đang đi đưa tang giữa đường, tài xế chiếc xe đầu kéo vẫn di chuyển mà không có dấu hiệu dừng lại, suýt tông trúng những người đang đi bộ.
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