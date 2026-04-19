Video
video cùng chuyên mục

Tài xế đánh lái kịp thời, tránh nữ sinh lao nhanh từ nhà ra đường

Nữ sinh đi xe máy điện từ trong nhà ra đường mà không quan sát, buộc tài xế ô tô phải đánh lái gấp, lao sang làn đường ngược chiều để tránh.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Tài xế đánh lái “thần sầu” tránh người đi bộ trong đêm