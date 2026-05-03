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Tài xế đánh lái kịp thời tránh người phụ nữ sang đường ẩu

Tài xế chiếc ô tô đã có tình huống đánh lái kịp thời để tránh người phụ nữ sang đường ẩu. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Long Trường, TPHCM.
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