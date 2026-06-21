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Tài xế đánh lái gấp tránh ô tô nhập làn cao tốc ẩu

Tài xế chiếc xe gắn camera hành trình đã buộc phải đánh lái gấp để tránh ô tô nhập làn ẩu, không chịu nhường đường cho phương tiện đang di chuyển trên cao tốc.
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