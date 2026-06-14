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Tài xế công nghệ tại Hà Nội gây ấn tượng với giọng hát đầy nội lực

Nhiều thực khách trong quán cà phê ở khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) ngạc nhiên khi một tài xế xe công nghệ bước lên sân khấu với dáng vẻ hơi rụt rè.
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